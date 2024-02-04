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الآلاف يتظاهرون في إسرائيل من أجل إطلاق سراح المحتجزين

د ب أ
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 9:33 ص

خرج آلاف المتظاهرين، في إسرائيل إلى الشوارع مطلع الأسبوع، مطالبين الحكومة ببذل المزيد من الجهود لضمان إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس.

وتم تنظيم مسيرة من أسر المحتجزين، في تل أبيب، أمس السبت، تحت شعار "120 يوما تحت الأرض" ، فيما يتعلق بعدد الأيام، التي تم فيها احتجاز أكثر من 130 شخصا.

ونقلت صحيفة "هاأرتس" الإسرائيلية عن متحدث /15 عاما/، اختطف ابن عمه في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر قوله "رئيس الوزراء بيبي (بنيامين) نتنياهو، من فضلك اعدهم إلى الوطن بأي ثمن".

وفي مظاهرة أخرى في تل أبيب، طالب المشاركون باستقالة رئيس وزراء إسرائيل، وإجراء انتخابات مبكرة.

واتهموا نتنياهو بإخضاع الجهود الرامية إلى ضمان إطلاق سراح المحتجزين لمتطلباته.

وتظاهر حوالي ألف شخص في القدس، لصالح إطلاق سراح المحتجزين أيضا.


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