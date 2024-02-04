تدمير عشرات المباني في بلدة آيسلندية بسبب اجتياح الحمم البركانية

قالت هولدا راجنهيور أرنادوتير، مديرة مؤسسة التأمين ضد الكوارث الطبيعية في آيسلندا اليوم الأحد، إن حمما بركانية ناجمة عن الثوران البركاني الذي اجتاح أجزاء من جنوب غربي آيسلندا دمرت عشرات المباني في بلدة جريندافيك الصغيرة المعروفة بصيد السمك.

وقالت أرنادوتير لهيئة الإذاعة الأيسلندية "آر يو في" إن أكثر من 400 طلب للحصول عى تعويض عن الأضرار قد وردت حتى الآن من البلدة المتضررة بشدة.

ومن بين هذه المباني، تم الإعلان عن تدمير كامل لـ53 مبنى، منها 30 عقارا سكنيا. ولا يزال هناك أكثر من 260 طلب الحصول على تعويض بحاجة إلى إجراءات تحقق.

وبدأ إخلاء البلدة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 3700 نسمة في نوفمبر، في أعقاب سلسلة من الزلازل التي كان يُنظر إليها بشكل صحيح على أنها تنذر بحدوث ثوران بركاني.

وظهرت الشقوق في نهاية الأمر بالقرب من البلدة، مما تسبب في تدفق الحمم البركانية الساخنة وسحب الغازات إلى البلدة في منتصف يناير. ولأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن، تتعرض منازل في أيسلندا للتدمير بفعل كتل من الحمم البركانية.

وقد تراكم الآن ما يقدر بنحو 5ر6 مليون متر مكعب من الحمم المنصهرة تحت منطقة سفارتسينجي، والتي تشمل بلدة جريندافيك. ويخشى الخبراء حدوث ثوران جديد كبير في الجزيرة الواقعة في شمال المحيط الأطلسي.