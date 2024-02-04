الناخبون في السلفادور يتوجهون لصناديق الاقتراع وسط توقعات بفوز أبو كيلة بولاية أخرى

دُعي الناخبون إلى صناديق الاقتراع في السلفادور في الانتخابات البرلمانية والرئاسية اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يشق الرئيس نجيب أبو كيلة طريقه نحو إعادة انتخابه بأمان.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المرجح أن يعود أبو كيلة /42 عاما/ إلى منصبه بأغلبية كبيرة.

واعتبرت حملته الناجحة والمثيرة للجدل على العصابات الإجرامية التي أرهبت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى لعقود مفتاحا لنجاحه الانتخابي المتوقع. ومع انخفاض الجريمة، ارتفعت شعبية أبو كيلة.

لكن النقاد يحذرون من تحول استبدادي متزايد اتخذه رئيس البلدية السابق للعاصمة سان سلفادور، الذي كان رئيسا منذ عام 2019.

ويشيرون إلى سياسات غير ديمقراطية، مثل تقييد الحقوق المدنية والاعتقالات التعسفية وتآكل الفصل بين السلطات.

وغالبا ما يسخر أبو كيلة، وهو مدير تنفيذي سابق للإعلانات، من منتقديه وفي بعض الأحيان وصف نفسه بأنه "أروع ديكتاتور في العالم" في صفحته الشخصية على إكس، تويتر سابقا.

ويعيش شعب السلفادور، أصغر بلد في أمريكا الوسطى، في ظل حالة الطوارئ منذ ما يقرب من عامين. وهناك عدد من الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع مقيدة.

ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على أكثر من 75 ألف شخص يشتبه في انتمائهم إلى عصابة، معظمهم فقط للاشتباه بهم ودون السماح لهم بالاتصال بمحامين. وانتشرت مقاطع فيديو لآلاف من رجال العصابات الموشومين وهم يقتادون إلى سجن جديد شديد الحراسة يرتدون سراويل داخلية بيضاء فقط.

ويحظر دستور السلفادور في الواقع إعادة انتخاب الرئيس لفترتين متتاليتين. ومع ذلك، وافق القضاة الدستوريون الموالون للحكومة على ترشيح أبو كيلة لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وللتحايل على الحظر، يتعين على رئيس الدولة فقط أخذ إجازة لمدة ستة أشهر، حتى يوم التنصيب المخطط له في أول يونيو المقبل.