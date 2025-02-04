تباينت أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025.

• وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 5.5 إلى 9.5 جنيه.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 5 إلى 14 جنيها.

وانخفضت أسعار الكوسة جنيهين لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وارتفعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 12 إلى 15 جنيها.

وتراجعت أسعار الباذنجان 50 قرشا لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

وارتفعت أسعار الفلفل الرومي جنيهين ليتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح بين 12 إلى 20 جنيها.

وصعدت أسعار الملوخية 4 جنيهات لتتراوح بين 14 إلى 16 جنيها.

وانخفض سعر الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 5 إلى 8 جنيهات.

• وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

وزاد سعر البرتقال البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 7 إلى 12 جنيها.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 8 إلى 18 جنيها.

وزاد سعر الليمون البلدي 3جنيهات ليتراوح بين 30 إلى 45 جنيها.

وتراجعت أسعار الجوافة جنيها لتتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقرت أسعار الرمان لتتراوح بين 30 إلى 50 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 22 إلى 32 جنيها.

واستقر سعر الكانتالوب ليتراوح بين 8 إلى 16 جنيها.

استقر سعر البطيخ ليتراوح بين 28 إلى 42 جنيها.