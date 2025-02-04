النقل: بدء تركيب الكمرات وتقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية

• جاري العمل في تنفيذ أساسات المحطات.. وإلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة

أكدت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، وهو المشروع الذي يمتد بطول 21.7 كيلو متر من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية، منها 6.5 كيلو متر سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم مسار علوي بطول 15.2 كيلو متر حتى محطة أبو قير، ويشتمل على 20 محطة (6 سطحية -14 علوية).

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه جاري تركيب الكمرات في منطقة المناورة قبل محطة أبو قير، كذلك جاري تنفيذ أعمال الخوازيق لأعمدة المسار العلوي في المسافة بين محطتي طوسون وفيكتوريا.

وأضافت أنه جاري العمل في تنفيذ أساسات المحطات، منوهة إلى أن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، فضلا عن المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، لافتة إلى استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأوضحت أن المشروع يهدف أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ الساعة لكل إتجاه إلى 60.000 راكب / الساعة بكل اتجاه، وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كيلو متر/الساعة إلى 100 كيلو متر/ الساعة، وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2,5 دقيقة.

وتابعت الوزارة أن الخط يحقق تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد "القاهرة / الإسكندرية" في محطة مصر، ومع خط سكك حديد "القاهرة /الإسكندرية" وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.