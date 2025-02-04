باكستان: ارتفاع عدد ضحايا انفجار شاحنة كانت تحمل غازا نفطيا الأسبوع الماضي إلى 18 شخصا

أعلن مسئولو الشرطة والمستشفى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد القتلى جراء انفجار شاحنة صهريج كانت تحمل غازا نفطيا الأسبوع الماضي في وسط باكستان إلى 18 شخصا.

وفي البداية، قالت الشرطة، إن الحادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، عندما اشتعلت النيران في شاحنة كانت تحمل غازا نفطيا مسالا قرب منطقة صناعية في مولتان، وهي مدينة في إقليم البنجاب الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد.

وقال محمد وسيم وهو طبيب بمستشفى نشتار في مولتان، إن 13 شخصا آخرين لقوا حتفهم في غضون الأسبوع المنقضي منذ الانفجار الذي وقع في 27 يناير.

وأضاف أن 7 أشخاص آخرين أصيبوا في الانفجار لا زالت حالتهم حرجة.

وقال محمد بشير وهو مسئول بارز في الشرطة، إن الانفجار ألحق أضرارا أيضا بالمتاجر والمنازل القريبة، وأن حالات الوفاة وقعت بسبب الحريق وانهيار أسقف العديد من المنازل.

وأضاف أن تحقيقا أوليا للشرطة أظهر أن شاحنة الغاز انفجرت، بينما كان بعض الأشخاص ينقلون غاز النفط المسال من الشاحنة إلى الأسطوانات بعد تقديم رشوة للسائق الذي تم القبض عليه.