مصر ضمن قائمة أفضل 10 دول أفريقية في جودة الحياة الرقمية

جاءت مصر في ترتيب متقدم ضمن قائمة أفضل 10 دول أفريقية على مؤشر جودة الحياة الرقمية في 2024 الذي يقيس سرعة الاتصال بالإنترنت والأمن السيبراني والبنية الأساسية الرقمية وتطور قطاع التكنولوجيا.

ووفق تقرير منصة بيزنس أفريكا، نقلا عن بيانات مؤشر جودة الحياة الرقمية لشركة "سيرف شارك Surfshark" الدولية المتخصصة في الأمن السيراني، القائمة تعكس جودة شبكة الإنترنت في هذه البلدان وإمكانية الوصول إليها.

وأضافت أن النمو في هذا القطاع يؤدي إلى دور حاسم في تشكيل الفرص الاقتصادية والإدماج الاجتماعي والحوكمة ونوعية الحياة بشكل عام مضيفا، تتمتع هذه البلدان ببنية تحتية رقمية وإمكانية الوصول إلى الإنترنت والأمن عبر الإنترنت أفضل مقارنة بنظيراتها في القارة.

وتابع ضمت القائمة الأفريقية أيضا، جنوب أفريقيا، موريشيوس، المغرب، تونس، غانا، كينيا، أنجولا، كوت ديفوار، السنغال.

وتشهد مصر، تطورا مهما في قطاع الاتصالات وتحسين جودة خدمات الإنترنت في مصر من خلال تطوير البنية التحتية وتزويدها بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم كتكنولوجيا الألياف الضوئية.

وكانت مصر قد حافظت على مركزها الأول في ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الأرضي على مستوى قارة أفريقيا خلال 2024 وفقا لتقرير مؤشر Speedtest العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت.

ولفت تقرير منصة بيزنس أفريكا إلى أن العديد من الدول الأفريقية تعاني من سرعات الإنترنت البطيئة، وتكاليف البيانات الباهظة، مما يحد من الوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية والطب والتعليم عن بعد.

وتسلط تصنيفات جودة الحياة الرقمية لعام 2024 الضوء على الحاجة إلى استثمار أقوى في الخدمات الرقمية لتحسين جودة الإنترنت وإمكانية الوصول إليه في باقي دول القارة السمراء.