وفاة سيد أحمد غزالي رئيس حكومة الجزائر الأسبق

توفي اليوم الثلاثاء، سيد أحمد غزالي رئيس حكومة الجزائر الأسبق بمستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة الجزائرية عن عمر ناهز 88 عاما.

كان غزالي تخرج من مدرسة الجسور والطرق بباريس؛ ليتولى منصب المدير التنفيذي لشركة المحروقات "سوناطراك" بين عامي 1966 و1977 .

وتقلد عدة مناصب وزارية، أهمها وزير الطاقة، وزير الخارجية، قبل أن يُعين رئيسا للحكومة في فترة حرجة من تاريخ الجزائر في يونيو 1991 حتى الثامن يوليو 1992، أي في فترة حكم الرئيسين الراحلين الشاذلي بن جديد، ومحمد بوضياف.

وقالت صحيفة "الخبر" في موقعها الإلكتروني، إن الفقيد غزالي ظل اسما بارزا في الحياة السياسية الجزائرية، وكان صاحب صوت مسموع وتحليل دقيق خاصة ما تعلق بقطاع النفط.