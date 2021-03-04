تُطلق قناة MBC مصر، في الثامنة من مساء السبت المقبل، برنامج جديد بعنوان "سعفان في التليفزيون"، والذي يقدمه مُصطفي البنا، وذلك بعد النجاحات التي حققتها شخصية "سعفان" التي قدمها عبر موقع "اليويتوب"، ليبدأ "البنا" من خلال هذا البرنامج رحلة جديدة على شاشة التلفزيون.

يُقدم مُصطفي البنا خلال الحلقات فقرات متنوعة ويُناقش قضايا إجتماعية بأسلوب كوميدي جذاب، مع تقديم عدد من الإسكتشات الترفيهية والغنائية بأسلوب ساخر.

ويستضيف البرنامج في الحلقة الأولي الكابتن أحمد حُسام ميدو، كما يستضيف عدد من الفنانين والرياضيين، خلال حلقات الموسم الأول، منهم؛ آيتن عامر، وبيومي فؤاد، وماجد المصري، ومحمود الليثي، ومًصطفي قمر، وحسن شاكوش.

وأعرب مُصطفي البنا، عن سعادته بظهور أولي تجاربه البرامجية عبر شاشة MBC مصر، وقال أنه يأمل أن يحظي البرنامج الجديد بإعجاب وقبول المُشاهدين في كل مكان، مشيرا إلى أن شخصية "سعفان" لاقت نجاحاً وتجاوباً كبيراً من المُتابعين لها عبر "اليويتوب"، ولكنه يقدمه عبر الشاشة بصورة مُغايرة ويطرح من خلالها كثير من الأنماط والأفكار بالإضافة إلي السخرية من بعض الأمور في المجتمع بصورة كوميدية راقية تجمع كُل أفراد الأٍسرة.

برنامج "سعفان في التليفزيون"، يُخرجة رامي رزق الله، ويُشارك في كتابته محمد الزغبي، وصلاح عبادة، وأحمد منصور، ومحمد طلعت، وأحمد عبده.