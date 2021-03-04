 وفاة 14 شخصا على الأقل في انهيار أرضي بأفغانستان - بوابة الشروق
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وفاة 14 شخصا على الأقل في انهيار أرضي بأفغانستان

كابول - د ب أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 10:04 م | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 10:04 م

لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفه، وأصيب 4 آخرون على الأقل في انهيار أرضي في شمال شرق أفغانستان، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم الخميس.

ووفقا للسلطات، كان الضحايا يعملون في منجم ذهب.

وقال متحدث باسم حاكم إقليم بدخشان إن الانهيار الأرضي من الثلوج والركام وقع في الإقليم الجبلي، في منطقة تخضع لسيطرة حركة طالبان المسلحة.

وأضاف أن الظروف حالت دون إرسال قوات أمن أو مسؤولين حكوميين إلى موقع الحادث، مضيفا أنه مع ذلك، مشيرا إلى أن حاكم المنطقة سوف يزور أسر الضحايا لتقديم المساعدة لهم.

ويلقى العشرات في أفغانستان حتفهم كل شتاء بسبب سقوط الثلوج بكثافة، حيث يعاني الأفغان من نقص المعدات وفرق الإنقاذ لانتشال المصابين جراء الانهيارات الأرضية، علاوة على ذلك، يصعب الوصول إلى الكثير من المناطق.

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