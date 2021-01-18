أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع المدني في نيوزيلندا أن زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد اليوم الخميس، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن مسئولين حذروا من أن يتبع الزلزال تسونامي يلحق أضرارا بالبلاد.

وناشدت الوكالة المقيمين بالقرب من الساحل الشمالي الشرقي بالنزوح إلى أراض مرتفعة ، في حال شعورهم بهزات أرضية عنيفة أو ممتدة لوقت طويل.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قدرت القوة الأولية للزلزال 6.9 درجة، موضحة أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترا على بعد 178 كليومترا من مدينة "جيسبورن" الواقعة في شمال شرق البلاد؛ حيث شعر به السكان.

يذكر أن زلزالا بغلت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "كريستتشيرش" في عام 2011، مما أودى بحياة 185 شخصا ودمر الكثير من بنيتها التحتية.