رئيس وزراء كندا: الهجوم الروسي الوحشي يهدد السلام والنظام العالمي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن تورودو، إنّ الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي وصفه بـ"الوحشي" يهدد السلام والنظام في جميع أنحاء العالم

ونقلت وسائل إعلام عن تورودو قوله: "أكدت في اتصال مع نظيري الهولندي (مارك روتة) التزامنا بالعمل معا لدعم أوكرانيا".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.