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رئيس وزراء كندا: الهجوم الروسي الوحشي يهدد السلام والنظام العالمي

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 9:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 9:30 ص

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن تورودو، إنّ الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي وصفه بـ"الوحشي" يهدد السلام والنظام في جميع أنحاء العالم

ونقلت وسائل إعلام عن تورودو قوله: "أكدت في اتصال مع نظيري الهولندي (مارك روتة) التزامنا بالعمل معا لدعم أوكرانيا".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.


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