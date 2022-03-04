الناتو: لن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا

قال أمين علم حلف الناتو ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، إن الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا، حسبما ذكرته «سبوتنيك»، مساء اليوم الجمعة.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي حول أوكرانيا اليوم، أن الحلف لا يزال ملتزما بالإبقاء على خيار الدبلوماسية متاحا.

وأكد أمين علم حلف الناتو، أن الحلفاء متفقون على ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو تكون له قوات على أراضيها، موضحًا أن الحلف عليه مسؤولية ضمان عدم تسرب الصراع لخارج أوكرانيا.

وتوقع ستولتنبرج، أن الأيام المقبلة ستكون أسوأ بالنسبة لأوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب والانخراط في الجهود الدبلوماسية.

وأشار إلى أن القتال في أوكرانيا قد يؤدي لحرب واسعة النطاق في أوروبا ويفاقم المعاناة.