أوكرانيا وأذربيجان تتفقان على التعاون في مجال التسليح وخطط لتعزيز التجارة

كييف - (د ب أ)
نشر في: السبت 25 أبريل 2026 - 6:00 م | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2026 - 6:00 م

اتفقت أوكرانيا وأذربيجان، على تعزيز التعاون العسكري بينهما اليوم السبت، خلال زيارة قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة الأذربيجانية باكو.

ونشر زيلينسكي، على منصة إكس عقب اجتماعه مع الرئيس إلهام علييف في باكو، أنه تم التوقيع على ست وثائق بين الجانبين.

وقال زيلينسكي، إن أساس التعاون يكمن في مجمع الأسلحة، وأضاف "سوف نوسع ونعمق تعاوننا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي مستهل الزيارة، التقى زيلينسكي، بأخصائيين أوكرانيين في حرب الطائرات المسيرة، الذين عرضوا خبراتهم على الجانب الأذربيجاني.

 

