بعثة طرق الأبواب فى واشنطن: التحديات الإقليمية الراهنة توفر فرصا استثمارية لمصر

• مهنا: أمريكا تدرك أهمية ملف سد النهضة لمصر وتعتزم حل المشكلة

أنهت بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، إلى واشنطن رحلتها رقم 43 بعدد من اللقاءات المهمة التى أسهمت فى استخلاص رسائل عديدة أبرزها تأكيد وجود فرص استثمارية لمصر فى قلب التحديات الإقليمية.

وقال عمر مهنا، رئيس الوفد، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية: إن الأزمة تخلق الفرصة، والحرب الحالية خلقت فرصة أمام مصر، و«علينا الاستفادة منها»، مشيرا إلى أن هناك شركات كثيرة حاليا تبحث عن فرص بديلة فى أسواق أخرى خارج الخليج بعد الحرب، وعلينا تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات للحصول على شريحة من هذه الاستثمارات.

وأوضح مهنا أن بعثة طرق الأبواب ناقشت مشكلة سد النهضة، «أمريكا تدرك أهمية هذا الملف لمصر وتعتزم حل هذه المشكلة»، مشيرا إلى أن هيئة تمويل التنمية التابعة للبنك الدولى، والتى تمتلك قدرة إقراض تصل إلى ٢٠٥ مليارات دولار، أبدت استعدادًا لتقديم تمويل للقطاع الخاص فى مصر، بفائدة تنافسية.

كانت البعثة، التى ضمت 20 من رجال وسيدات الأعمال أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، من بينهم وجوه جديدة شابة، قد عقدت لقاءات فى كل من، مراكز الأبحاث الكبرى، ووزارة الخارجية، وفى كل من البنك وصندوق النقد الدوليين، كما التقت مسئولين من الكونجرس وقيادات من مجتمع الاعمال الأمريكى وممثلين لوزارة الخزانة ولهيئة تمويل التنمية «دى. إف. إس».

وقال مهنا: «هناك تقدير واسع لأعمال المجموعة الوزارية الاقتصادية التى كانت قد زارت واشنطن خلال اجتماعات الربيع لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين، فضلا عن الاشادة بدور البنك المركزى فى إدارته المحنكة للسياسة النقدية؛ فى ظل أزمة غير مسبوقة فى الاقليم، كانت لها تداعيات مباشرة على مصر، وحافظ على سياسة سعر الصرف المرن مع الحفاظ على الاحتياطيات النقدية.

وأكد مهنا أن خبراء صندوق النقد الدولى، أعلنوا أن الصندوق أشاد بالخطوات التى قامت بها مصر فى مجال إصلاح الموازنة العامة والنجاح فى خلق فائض أولى لم يكن أحد يتوقعه من قبل، ويصل إلى 5% خلال العام المالى المقبل.

ولدى الحديث عن الشباب قال عمر مهنا، إن الغرفة قررت استحداث برنامج خاص للشباب يرأسه شاب فى واشنطن، ليكون منصة تنطلق منها أنشطة بأشكال مختلفة لبناء المهارات لدى الشباب المصرى الجامعى المتميز وربطهم ببعضهم البعض داخل الولايات المتحدة، وببلدهم الأم.

وأشار طارق توفيق، عضو الغرفة، إلى إزالة عوائق الحصول على تمويل من الجهات الأمريكية مثل هيئة تمويل التنمية، والتى تقدم أقل قرض بقيمة 20 مليون دولار وأكبر قرض بقيمة 5 مليارات دولار.

وعلى الصعيد السياسى، قال مهنا إن قوة مصر فى ملف غزة كانت واضحة وتأثيرها على حركة حماس ومسار المفاوضات مع إسرائيل بشأن القطاع كان ملموسا من كل الأطراف «هنا فى أمريكا».