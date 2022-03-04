القوات الروسية تعتقل طيارًا أوكرانيًا بعد إصابة طائرته بصاروخ

قالت القوات الجوية الأوكرانية، إنّ القوات الروسية اعتقلت طيارًا عسكريًا أوكرانيًا بعد إصابة طائرته بصاروخ.

جاء ذلك بحسب تقارير إعلامية، أفادت في الوقت نفسه باندلاع قتال عنيف في بلدة إينيرهودار شرقي أوكرانيا.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية كذلك، إلى أنّ القوات الروسية تدخل مدينة إينيرهودار وتتوجه نحو محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.