وزارة الدفاع الروسية: تدمير 1812 منشأة عسكرية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت خلال العملية الجارية حاليا في أوكرانيا 1812 منشأة عسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الروسية تواصل توجيه ضربات للمنشآت العسكرية الأوكرانية، بحسب مااوردته قناة (أر تي عربية) الروسية.

وأوضح أن من بين الأهداف التي تم تدميرها "65 مركز قيادة ومراكز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و56 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز إس-300، و"بوك إم-1، و59 محطة رادار".

وتم أيضا استهداف 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و635 دبابة ومركبة قتالية مصفحة، و67 منصة لإطلاق الصواريخ، و252 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، و442 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، فضلا عن 54 طائرة مسيرة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى مقتل نحو 9100 من القوات الروسية.

وأضافت أن القوات الروسية خسرت بالفعل 251دبابة و939 عربة قتالية مدرعة و105 قطع مدفعية و50 منظومة صاروخية متعددة الانطلاق و18 وحدة دفاع جوي و33 طائرة و37طائرة مروحية و404مركبات وزورقين سريعين و60 صهريج وقود وثلاث مركبات تكتيكية.