 البيت الأبيض: أدلة على استهداف القوات الروسية للمدنيين في أوكرانيا - بوابة الشروق
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البيت الأبيض: أدلة على استهداف القوات الروسية للمدنيين في أوكرانيا

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 9:48 م | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 9:48 م

قال البيت الأبيض، الجمعة، إنّ هناك أدلة على استهداف القوات الروسية للمدنيين في أوكرانيا.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن البيت الأبيض تشديده على أن استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا "جريمة حرب".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.

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