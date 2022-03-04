كندا: لا نملك أنواع الطائرات المقاتلة التي يستطيع الجيش الأوكراني استخدامها

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الجمعة، إنّ بلاده لا تملك أنواع الطائرات المقاتلة التي يستطيع الجيش الأوكراني استخدامها، وذلك في رد منه على سؤال عما إذا كانت كندا مستعدة لتقديم طائرات مقاتلة لأوكرانيا (في مواجهة الغزو الروسي).

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ترودو قوله: "يتم تدريب الجيش الأوكراني على طائرات ميج وطائرات مقاتلة من الطراز السوفييتي لا تمتلكها كندا".

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا أسبوعها الثاني، دون أن تتمكن موسكو حتى الآن من السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

فيما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت يوم الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا.

وكندا إحدى الدول التي فرضت عقوبات واسعة على روسيا كوسيلة ضغط لإجبارها على وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.