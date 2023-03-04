 البرلمان الأوروبي: نقترح بدء أوكرانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2023 - بوابة الشروق
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البرلمان الأوروبي: نقترح بدء أوكرانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال 2023

أ ش أ
نشر في: السبت 4 مارس 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: السبت 4 مارس 2023 - 9:55 م

اقترحت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بدء أوكرانيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري 2023.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، اليوم السبت، أن هذا المقترح جاء خلال لقاء ميتسولا بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وكانت المسئولة الأوروبية قد شددت في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، قائلة إن "مستقبل أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، سوف نسير معك طوال الطريق".

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في شهر يونيو الماضي على وضع أوكرانيا على طريق العضوية.


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