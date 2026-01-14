مصرع شاب إفريقي إثر سقوطه داخل منور عقار في مدينة نصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة شاب نيجيري الجنسية داخل منور أحد العقارات، بعد سقوطه من الطابق الخامس بمدينة نصر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا أفاد بالعثور على جثة، شاب يحمل الجنسية النيجيرية، داخل منور أحد العقارات.

فور تلقي البلاغ، أمر اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بانتقال قوات الأمن برفقة سيارة الإسعاف لنقل الجثمان لمشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، أن الشاب كان يقف في شرفة منزله واختل توازنه فسقط من علو، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.



