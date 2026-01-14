صلاح يبحث عن نهاية عقدة خاصة في مواجهة ماني مع السنغال

يدخل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المصري، مواجهة السنغال، بدوافع خاصة، إضافة إلى حلمه بتحقيق لقب قاري أول مع الفراعنة.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره السنغالي في السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب طنجة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

ويسعى محمد صلاح لتسجيل أول أهدافه أمام المنتخب السنغالي، في المواجهة السادسة له ضد أسود التيرانجا.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» فقد واجه محمد صلاح السنغال خمس مرات ولم يسجل في مرماهم حتى الآن.

وخلال مواجهاته الخمس أمام أسود التيرانجا حقق صلاح مع الفراعنة فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وثلاث هزائم.

من جانبه واجه ساديو ماني مصر خمس مرات، مسجلاً هدفًا واحدًا ومحققًا ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا وهزيمة واحدة.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن صلاح وماني لعبا معًا في نادي ليفربول الإنجليزي بين عامي 2017 و2022، وشاركا في 223 مباراة. وقدّم ماني 18 تمريرة حاسمة لصلاح، بينما قدّم صلاح 17 تمريرة حاسمة لماني.