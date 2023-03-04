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تفقّد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، جبهة القتال في شرق أوكرانيا، اليوم السبت، مع احتدام المعارك حول مدينة باخموت وإعلان واشنطن مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن شويجو تفقّد مركز قيادة على الجبهة" في "اتجاه دونيتسك-جنوب" دون تحديد موقع الزيارة أو تاريخها.

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر شويجو مسافرا في مروحية، ثم يتحدث إلى عسكري أمام أبنية متضررة تحت حراسة جندي.

والجمعة، أعلنت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية أن عناصرها باتت "تحاصر عمليا" مدينة باخموت داعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى سحب قواته منها.

وفي وقت تحتدم المعارك في هذه المنطقة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار الجمعة خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لواشنطن.

وكانت المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا حاسمة في تمكين كييف من مقاومة القوات الروسية وحتى استعادة أراضٍ، لكنّ الكرملين أعلن أن هذه المساعدات لن تؤدي إلا إلى "إطالة أمد الصراع".

ورغم ذلك، أعلنت واشنطن هذا الدعم العسكري الجديد الذي يشمل ذخيرة، خصوصا لمنظومة صواريخ هايمارس التي استخدمتها القوات الأوكرانية مع تأثير مدمر على القوات والخطوط اللوجستية الروسية.

وعلى تويتر، شكر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الولايات المتحدة وأشاد "باستثمار قوي جديد للنجاحات المستقبلية للجيش الأوكراني في ساحة المعركة".

من جهته، التقى زيلينسكي السبت في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

وقال على تليجرام: "لدى أوكرانيا هدف يتمثل في بدء المفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي اعتبارا من هذا العام".

كذلك، تعهّد المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند الذي قام بزيارة غير معلنة لأوكرانيا الجمعة، محاسبة "مجرمي الحرب الروس" على أفعالهم.

والمعركة في مدينة باخموت الصناعية - ذات الأهمية الاستراتيجية - مستمرة منذ الصيف وأدت إلى دمار كبير وخسائر فادحة في صفوف الجانبين، وأصبحت المدينة رمزا للنزاع مع تركز القتال فيها بين الروس والأوكرانيين منذ أشهر.

وفي الأسابيع الأخيرة، تقدمت القوات الروسية شمال باخموت وجنوبها، وقطعت ثلاثة من أربعة طرق إمداد أوكرانية وجعلت موقف قوات كييف ضعيفا بشكل متزايد.