وزير المالية الإسرائيلي: واشنطن تسعى لدق «إسفين» في الحكومة

اتهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، واشنطن بالسعي لـ "دق إسفين" في الحكومة، عبر دعوتها الوزير في المجلس الوزاري الحربي بيني جانتس، لزيارتها دون موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال سموتريتش في بيان: "سافر الوزير جانتس بمفرده لزيارة واشنطن، ومن المؤسف أن هذه الرحلة لم يتم تنسيقها مسبقا مع رئيس الوزراء (نتنياهو)".

وأضاف: "ولا يخفى على أحد أن الإدارة الأميركية تسعى إلى وقف الحرب (على غزة،) والاعتراف بالدولة الفلسطينية"، وفقالالوكالة الأناضول.

واعتبر أن "جانتس هو الحلقة الضعيفة"، مشيرًا إلى أنه استضاف (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن في بيته، وهو بمفهومه الأساسي يؤيد الدولة الفلسطينية، وقد عبّر عن ذلك مرات عديدة في الماضي".

ورأى سموتريتش أن "الإدارة الأمريكية تتطلع إلى دق إسفين في الحكومة والمجتمع الإسرائيلي بمساعدة غانتس"، وفق تعبيره.

ولفت وزير المالية الإسرائيلي إلى أن "جانتس يلعب في مصلحة إدارة (الرئيس الأمريكي جو بايدن)، وهو في الواقع يروّج لخطتهم لإقامة دولة فلسطينية".

كما دعا "جانتس إلى التعبير علانية على الأراضي الأمريكية، عن التزامه بقرار الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي، المعارض لإقامة دولة فلسطينية".