الهند تعتزم إطلاق نظام دفع بيني لخدمات الدفع المصرفي عبر الإنترنت

قال شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي الهندي، إن الهند تعتزم تسريع وتيرة تسوية المدفوعات الإلكترونية بين العميل والتاجر من خلال السماح بالتعاملات البينية بين خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن داس القول، إن شركة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني الهندية "إن.بي.سي.آي ليمتد"، ستطلق نظاما لتجميع المدفوعات قابل للتشغيل البيني للخدمات المصرفية عبر الإنترنت خلال العام الحالي.



يذكر أن نظام المدفوعات البيني للخدمات المصرفية عبر الإنترنت يلغي حاجة البنوك للارتباط بموفري خدمات دفع إلكتروني مختلفين، وهو ما يساعد في تسريع تسوية مدفوعات التجار.