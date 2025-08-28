فرنسا تدرس افتتاح سفارة لها في فلسطين

قال عوفر برونشتاين، مستشار الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" لشئون الشرق الأوسط، صباح اليوم الخميس، إن فتح سفارة فلسطينية في فرنسا، وسفارة فرنسية في أراضي السلطة الفلسطينية، هو خطوة قيد الدراسة في باريس.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ضوء اعتراف فرنسا المرتقب بدولة فلسطينية الشهر المقبل، وإذا ما نُفذت فإن السفارة الفرنسية ستقام على الأرجح في رام الله، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وبحسب برونشتاين، فإن فتح سفارة فلسطينية في باريس وسفارة فرنسية في أراضي السلطة الفلسطينية هما خطوتان منطقيتان عقب الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأكد أن دولة فلسطينية مستقرة تمثل مصلحة إسرائيلية، مشيرًا إلى أن أحداث 7 أكتوبر "ما كانت لتقع لو كانت هناك دولة فلسطينية"، لأن الاستقرار الذي كانت ستحققه تلك الدولة كان سيمنع الكارثة. كما ذكّر بالتعاون الأمني القائم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.