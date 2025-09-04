إدخال مساعدات طبية إماراتية من معبر رفح لصالح منظمة الصحة العالمية بغزة

دخلت اليوم الخميس قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، في إطار جهود لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وضمت 23 شاحنة، بينها 16 محمّلة بمساعدات طبية مقدمة إلى منظمة الصحة العالمية لتوزيعها على مستشفيات القطاع ضمن "عملية الفارس الشهم 3" .

وبحسب مصدر مختص بشمال سيناء، تضمنت هذه المساعدات الأدوية والمحاليل الطبية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة "أجهزة التنفس الصناعي، غسيل الكلى وفلاترها، وأجهزة الاستنشاق لدعم حالات الجهاز التنفسي، و مضخات المحاليل، وأجهزة قياس السكر.

كما تضمنت بعض تجهيزات الرعاية والأثاث الطبي مثل الأسِرة الطبية المتطورة وأسِرة الأطفال وحديثي الولادة ونقالات المرضى المخصصة لنقل المصابين بين الأقسام والكراسي المتحركة والعصي الطبية، إضافة إلى التجهيزات المساندة مثل الثلاجات المخصصة لحفظ الأدوية الحساسة واللقاحات وغيرها، كما ضمت القافلة 7 شاحنات تحمل مواد غذائية متنوعة.

وتواصل دولة الإمارات من خلال عملية الفارس الشهم 3 ، تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من معاناته، وتوفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.