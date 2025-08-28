ضبط مخزن غير مرخص بالقاهرة يحوي 2 مليون قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مخزناً غير مرخص للمستلزمات الطبية بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة يحوي نحو 2 مليون قطعة مجهولة المصدر.

وتبين أن المضبوطات شملت مستلزمات طبية متنوعة منها قفازات، لاصق طبي، سرنجات، أجهزة وريد، وأجهزة محاليل مختلفة، جميعها مجهولة المصدر ومعدة للتداول داخل الأسواق.

وأكدت الوزارة أن الضبط يأتي ضمن جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، خاصة ما يتعلق ببيع الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر والتي تهدد صحة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.