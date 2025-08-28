 ضبط مخزن غير مرخص بالقاهرة يحوي 2 مليون قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر - بوابة الشروق
الخميس 28 أغسطس 2025 2:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمبارة الأهلي وبيراميدز ؟


النتـائـج تصويت

ضبط مخزن غير مرخص بالقاهرة يحوي 2 مليون قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر

مصطفى عطية
نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 2:37 م | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 2:37 م

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مخزناً غير مرخص للمستلزمات الطبية بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة يحوي نحو 2 مليون قطعة مجهولة المصدر.

وتبين أن المضبوطات شملت مستلزمات طبية متنوعة منها قفازات، لاصق طبي، سرنجات، أجهزة وريد، وأجهزة محاليل مختلفة، جميعها مجهولة المصدر ومعدة للتداول داخل الأسواق.

وأكدت الوزارة أن الضبط يأتي ضمن جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، خاصة ما يتعلق ببيع الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر والتي تهدد صحة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك