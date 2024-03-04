توقع اللواء دكتور سمير فرج، الاتفاق على التهدئة في قطاع غزة خلال اليومين المقبلين، مُبررًا توقعاته بالضغط الأمريكي الكبير على إسرائيل.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، متواجد الآن في واشنطن، وسيلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، غصبًا عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.



وأشار إلى أن «وضع نتنياهو سيكون صعبًا لو فقد الحليف الأمريكي»، متوقعًا توقيع اتفاق التهدئة يوم الخميس أو الجمعة في القاهرة (أي قبل بدء شهر رمضان).



ونوه أن «العالم ينتظر موعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ويضع آمالًا كبيرة على مصر في إنهاء الأزمة»، قائلًا إن واشنطن عقدت مؤتمري باريس الأول والثاني، ووضعت الخطوط العريضة لهما؛ لحل المشكلة والوصول إلى هدنة مؤقتة.



وأوضح أن الهدنة وفقًا للمخطط الأمريكي ستنفذ على 3 مراحل، لافتًا إلى أن «المرحلة الأولى وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وتبادل 40 رهينة إسرائيلية مقابل 400 فلسطيني».



ولفت إلى أن «أمريكا تصر على إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في مصر؛ لأن القاهرة لها كلمة وقيمة ومكانة»، مشيرًا إلى أنه يتوقع خضوع إسرائيل في النهاية لتوقيع الاتفاق.





