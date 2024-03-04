رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: يجب أن تكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، اليوم الاثنين، إنه "يجب أن تكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة ويجب أن يمارسوا حقهم في تقرير المصير".



وأضاف أولمرت خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن "التحريض الذي يمارسه الوزيران في حكومة نتنياهو، بن غفير (وزير الأمن القومي) وسموتريتش (وزير المالية) للمستوطنين يشكل خطرا جديا على دولة إسرائيل".



وحول إمكانية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للكنيست، قال أولمرت: "أعتقد أنه إذا جاء الرئيس بايدن ليتحدث في الكنيست، فسيكون ذلك يومًا عظيمًا لدولة إسرائيل، ولشعب إسرائيل، ولأمتنا".



وأضاف أولمرت: "أعتقد أنه علاوة على توجيه هذا النداء المباشر إلى الشعب الإسرائيلي في الكنيست، عليه أن يجلس في غرفة مغلقة مع نتنياهو ويوضح له ما يجب شرحه حتى يفهم نتنياهو".



وجاء تعليق أولمرت بعد سماع ريتشارد هاس وعددًا من الأشخاص يحثون الرئيس بايدن على أن يوضح للشعب الإسرائيلي أن الحرب يجب أن تتم بطريقة مختلفة تمامًا.