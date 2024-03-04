استطلاع بإسرائيل: الأغلبية ترى أن البقاء السياسي يدفع نتنياهو لإطالة أمد الحرب

• استقالات واسعة في طاقم متحدث جيش الاحتلال بسبب الحرب في غزة



أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإسرائيلية، أن 53% من الإسرائيليين يعتقدون أن البقاء السياسي هو الذي يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطالة أمد الحرب في قطاع غزة.

وأظهر الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم سيحصل حزب بيني جانتس العضو في حكومة الحرب الإسرائيلية، على 39 مقعدا مقابل 17 لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما أظهر الاستطلاع أن زعيم المعارضة يائير لبيد سيحصل على 12 مقعدا، في حين سيحصل وزير الدفاع يوآف جالانت على 9 مقاعد إذا انسحب من حزب الليكود وشكّل قائمة جديدة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيجدور ليبرمان، أمس الأول، إن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها، معتبرا أن التخلص من رئيسها بنيامين نتنياهو يمثّل مكافأة للإسرائيليين.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليبرمان قوله إن الحكومة استنفدت نفسها وانتهت، مشيرا إلى الخلافات بين أعضاء مجلس الحرب.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ليبرمان قوله "أتوقع أن يعلن بيني جانتس الوزير بمجلس الحرب ورئيس حزب "معسكر الدولة" أن هذه الحكومة انتهت وأننا بحاجة للعودة إلى الناخبين".

وأوردت تقارير إسرائيلية خلال الشهور الأخيرة، أنباء عن خلافات عميقة بين المستوى السياسي (الحكومة) في إسرائيل، والجيش الإسرائيلي، بسبب إدارة الحكومة للحرب، وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة.

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، على خلفية إخفاق حكومته بالتنبؤ المسبق بهجوم حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة صبيحة السابع من أكتوبر الماضي، وتعاطيه مع قضية المحتجزين في قطاع غزة.

إلى ذلك، أعلنت القناة الـ"14" الإسرائيلية الخاصة، أمس الأول، عن استقالات واسعة مؤخرًا في طاقم المتحدث بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، على خلفية نتائج الحرب في قطاع غزة.

وحسب القناة، فإنّ "الرجل الثاني في طاقم هاجاري، موران كاتس، وعددا كبيرا من المسؤولين في نظام المعلومات التابع له، قدموا استقالاتهم، على خلفية الحرب في غزة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أنه "من بين الذين أعلنوا تقاعدهم أيضًا، الجنرال ريتشارد هيشت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشئون الإعلام الأجنبي".