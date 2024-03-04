هورنر يلتقي ممثل فيرستابن من أجل رأب الصدع في ريد بول

التقى كريستيان هورنر رئيس فريق ريد بول حامل لقب فئة المصنعين (الفرق) في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، وجها لوجه مع ممثل السائق الهولندي ماكس فيرستابن في دبي اليوم الاثنين، في محاولة لرأب الصدع في الفريق.

وجرت المقابلة بعد 48 ساعة من تصريحات يوس والد فيرستابن، والتي قال فيها إن ريد بول سينفجر إذا بقي هورنر في منصب رئيس الفريق.

وقال مصدر لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) اليوم الاثنين أن المقابلة جرت في غياب فيرستابن ووالده.

وبالأمس أكد مسؤولو ريد بول أن الفريق يبقى متماسكا، ردا على تصريحات يوس فيرستابن.

وقال متحدث باسم فريق ريد بول أمس الأحد "لا توجد مشكلات، والفريق متحد وكل التركيز على الاستعداد للسباق القادم".

وصرح هورنر أمس الاول السبت إنه "واثق تماما" من بقائه كرئيس لفريق ريد بول لنهاية الموسم الجاري، وذلك بعدما شاهد حصول ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، سائقا ريد بول، على المركزين الأول والثاني في سباق جائزة البحرين الكبرى في افتتاح الموسم الجديد من بطولة العالم.

وخضع هورنر لتحقيق مكثف في الأسابيع الأخيرة في أعقاب اتهامات وجهت إليه من قبل زميلة له في العمل. وأنكر هورنر هذه الادعاءات.

ولكن خلال حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أشعل يوس فيرستابن الأمور، بقوله :"سيظل هناك توتر إذا استمر هورنر في منصبه".

وأضاف :"الفريق يواجه خطر التفكك. لا يمكن أن تسير الأمور كما هي، هو يلعب دور الضحية، بينما هو الشخص المتسبب في المشاكل".

وخلال أسبوع استثنائي في البحرين، تمت تبرئة هورنر من الشركة الأم للفريق، عقب إجراء تحقيق داخلي حول إدعاءات "السلوك غير اللائق".

ولكن مئات الرسائل ظهرت على تطبيق "واتس آب" يبدو أنه تم تبادلها بين هورنر والسيدة التي اشتكته، حيث جرى تسُريب تلك الرسائل.

ورأى البعض ان يوس فيرستابن يحاول إزاحة هورنر عن منصبه، لكنه رد بالقول "هذا غير منطقي، لماذا أفعل هذا، وماكس يقوم بعمل جيد هنا؟".