سجل فريق شيفيلد يونايتد رقمًا سلبيًا لم يحدث من قبل في تاريخ الدوري الإنجليزي، أمام فريق آرسنال، في المباراة المقامة بينهما، اليوم الإثنين، في البريمرليج 2023-2024.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين باكتساح آرسنال لشيفيلد بخماسية دون رد، في المباراة المقامة على ملعب برامول لين.

وكتب فريق شيفيلد يونايتد رقمًا سلبيا، حيث أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يتلقى خمسة أهداف في أربع مباريات متتالية على أرضه في جميع المسابقات، وفقا لشبكة «سكوكا» العالمية للأرقام والإحصائيات.

فيما سجل آرسنال الآن عددًا من الأهداف خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2024 (18 في 4 مباريات) مثل مانشستر يونايتد طوال الموسم (18 في 14 مباراة).