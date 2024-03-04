المخرج أشرف فايق: صناعة الفيلم لم تعد تمثل عبئا ماديا في الوقت الحالي

أقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25، مساء اليوم الإثنين، ماستر كلاس للمخرج السينمائي أشرف فايق، حيث تم خلاله مناقشة كيفية صناعة الفيلم سواء روائي قصير أو طويل أو تسجيلي.

وقال أشرف فايق، في كلمته: "كان هناك عبء مادي قديما لصناعة الفيلم بسبب شريط السينما، فكان هناك شريط صوت وشريط صورة وغيرها، ومن ثم يتم عمل الميكس بينهما، أما الآن من الممكن أن يتم التصوير بالموبايل بأبسط الإمكانيات، حتى المشاركات في المسابقات أصبح أقل سهولة من خلال الإيميل".

وأشار "فايق"، إلى أن الفيلم لا يخلو من كتابة السيناريو الذي يكتب لجميع صناع الفيلم، وليس للممثلين فقط، مؤكدا أن المخرج يحكي حدوتة من خلال حركة الكاميرات، والموسيقي التصويرية والديكور والتغييرات للممثلين.

فيما ناقش أشرف فايق، في الماستر كلاس مراحل صناعة الفيلم بداية من فكرته، وتحويلها إلى السيناريو، حتى خروج النسخة النهائية منه.

وتم خلال الماستر كلاس عرض فيلم رسالة تشارلي شابلن، وفيلم الأرض، حيث أشار "فايق"، إلى أنهما جسدا جهد المخرج، وصناع الفيلم في خروج فيلم نهائي يحكي حدوتة ومعالجة لشيء معين، مؤكدًا أن الفيلم ليس بكثرة اللقطات.