أشتية: على العالم أن يتحدى إسرائيل ويوصل المساعدات إلى غزة رغما عنها

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد أشتية، إن إسرائيل تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية.

وأضاف في كلمته بمستهل اجتماع حكومة تسيير الأعمال اليوم الاثنين، في رام الله، أنه على العالم أن يتحداها ويوصل المساعدات إلى غزة رغمًا عنها، وأن يوقف توريد الأسلحة لها، واعتبارها دولة مارقة على القانون الدولي، ومحاسبتها على ذلك، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وشدد على وجوب إجبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء، التي فصلتها وزارة الطاقة الإسرائيلية عن غزة، ولم يكن انقطاعها نتيجة دمار أو عطل في الأجهزة والبنى التحتية.

وتابع أشتية: «يجب على إسرائيل أن تسمح لسكان شمال قطاع غزة بالعودة إلى بيوتهم، وأن تسمح للمؤسسات الدولية بالعمل في كل أنحاء قطاع غزة وخاصة في الشمال، وأن تسمح بإيصال مساعدات عبر مؤسسات الأمم المتحدة، والجهات ذات العلاقة».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع حصيلة جديدة لضحايا العدوان المستمر لليوم 150 يومًا على التوالي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفًا و534 شهيدًا، مع تسجيل 71 ألفًا و920 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدًا و210 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.