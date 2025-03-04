جماعات بيئية تنتقد تأخر ألبانيا في التحقيق في مخلفات سامة مشتبه بها

انتقدت مجموعات بيئية اليوم الثلاثاء، صمت ألبانيا وعدم إحراز تقدم في تحليل 102 حاوية يشتبه في أنها تحمل كمية كبيرة من النفايات الخطرة.

وطلب ممثلو الادعاء العام الألباني تخزين الحاويات في بورتو رومانو على مسافة ستة كيلومترات (4 أميال) من ميناء دوريس وقالوا إنهم سيطلبون من المؤسسات الحكومية إجراء فحوصات معملية.

وأبلغت منظمة بازل أكشن نتورك (بان) ومقرها سياتل، في الولايات المتحدة، والتي تركز على القضايا البيئية، عن السفينة للسلطات في أغسطس الماضي بعدما تلقت معلومات تفيد بأنه يشتبه في أن الحاويات على متنها تحتوي على ما يقدر بـ2100 طن من الرماد السام من مرشحات السيطرة على التلوث من صناعة الصلب.

ولم تتلق المكاتب الحكومية ردا فوريا على طلب للتعليق.

وغادرت الحاويات دوريس في 4 يوليو 2024 ، على متن سفينتين مستأجرتين من شركة ميرسك ووجهتها تايلاند.

ونبهت منظمة "بان" العديد من دول العبور بشأن الشحنة.

ورفضت تايلاند قبول الشحنة وطلبت من السلطات في سنغافورة إيقافها.

وقالت منظمة "بان" إن السفينتين رستا بعد ذلك في ميناء تركي، حيث جرى تحميل الحاويات على متن سفينة تحمل العلم التركي حيث توقفت لفترة وجيزة في ميناء جيويا تاورو قبل المضي إلى ألبانيا.