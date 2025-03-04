تضامن المنيا: فحص وعلاج 385 مواطنا ضمن قافلة طبية علاجية مجانية بملوي

صرح الدكتور عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، بأنه بالتنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، تم تنظيم قافلة طبية بمستشفى المنيا الجامعي استهدفت توقيع الكشف الطبي على 385 مريضًا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي المحرص ومكين بمركز ملوي.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا خاصة في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن القافلة تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر– عيون– أعصاب– عظام– مخ وأعصاب– سمعيات– جراحة عامة– أطفال- باطنة– مسالك).

وثمن "الطحاوي"، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا.

وأكد أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.