النفط يتراجع بشكل طفيف مع ترقب اجتماع أوبك بلس

تراجعت العقود الآجلة للنفط بشكل طفيف خلال تعاملات عطلة نهاية الأسبوع، في ظل ترقب الأسواق لاجتماع تحالف "أوبك بلس" المرتقب السبت، وسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج الخام خلال أغسطس المقبل.

وانخفض خام برنت بنحو 50 سنتا ليستقر عند 68.30 دولارا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس القيمة ليصل إلى 66.50 دولارا، وسط تداولات محدودة بسبب عطلة عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، وفق وكالة الأناضول.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف، أنهى خام برنت الأسبوع على مكاسب بنحو 0.8 بالمئة، بينما حقق الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمئة.

وينتظر أن تقرر 8 دول من تحالف "أوبك بلس" زيادة جديدة في إنتاجها لشهر أغسطس، في محاولة لتعزيز حصتها السوقية، وذلك خلال الاجتماع الذي تم تقديمه إلى السبت.

وتضم تلك الدول الثماني كلا من: السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.

والجمعة، رفع بنك "باركليز" توقعاته لأسعار خام برنت على المدى الطويل، مستندا إلى تحسن متوقع في الطلب العالمي.

وقدر البنك البريطاني أن يصل متوسط سعر البرميل إلى 72 دولارا في عام 2025، بزيادة 6 دولارات عن توقعاته السابقة، وإلى 70 دولارا في 2026، بزيادة قدرها 10 دولارات.