نفذت مسيرة إسرائيلية غارة جوية بصاروخ موجه، صباح اليوم السبت، مستهدفة سيارة في بلدة شقرا قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة شقرا - قضاء بنت جبيل، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح بالغة، استدعت نقلهما إلى العناية المركزة.

وتعد تلك الغارة الثالثة التي يشنها الاحتلال اليوم على قضاء بنت جبيل، فقبل قليل، أغار الطيران المعادي على سيارة عند دوار الشهيد صلاح غندور في المدينة.

وفي وقت سابق، أدت غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في منطقة صف الهوا - بنت جبيل في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح، بحسب بيان الصحة اللبنانية.

بالصورة: غارة إسرائيليّة تستهدف سيّارة في بلدة شقرا في بنت جبيل pic.twitter.com/4eS0u37rEt — MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) July 5, 2025

وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 231 قتيلا و530 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.