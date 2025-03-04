مستشار رئيس فلسطين: قمة القاهرة تاريخية وشهدت مواقف صارمة ضد التهجير

قال محمود الهباش مستشار رئيس فلسطين، إن القمة العربية الطارئة التي أقيمت في مصر هي قمة تاريخية وذات موضوع واحد وهي القضية الفلسطينية ونتائج العدوان الذي استمر لأشهر على قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن القمة شهدت مواقف عربية صارمة موحدة ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.

وأوضح أن انعقاد القمة على أرض مصر تحديدًا أمرٌ له دلالات عميقة باعتبار أن مصر هي العمق الاستراتيجي الأول للقضية الفلسطينية، وهي الرئة الجنوبية للقضية، وكانت على الدوام مع الشعب الفلسطيني في المراحل الصعبة.

وأكد أن المرحلة الراهنة صعبة، وتتطلب تضافر كل الجهود، مشيرا إلى أن مصر جمعت العرب جميعًا على أرضها من أجل فلسطين ولحماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية.

وأشار إلى التأكيد على الشرعية الوطنية الفلسطينية ووقوف العرب جميعًا صفًا واحدًا خلف القضية وضد تصفيتها، مع وحدة الموقف الفلسطيني الذي يتمترس خلف القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير بقيادة الرئيس محمود عباس.