عواصف أمريكية قوية تتسبب في حرائق وعواصف ثلجية

هبت عواصف قوية على الولايات المتحدة وتسببت في إزالة سطح منزل ودار رعاية في بلدة صغيرة في ولاية أوكلاهوما ومثلت خطورة على مجتمعات أخرى في أرجاء مختلفة من البلاد اليوم الثلاثاء، كما أسفرت عن نشوب حريق في السهول العليا الجنوبية وعواصف ثلجية في الغرب الأوسط.

وتسببت عواصف ترابية هبت على الجنوب الغربي في انخفاض رؤية السائقين، ويحتمل أن تهب أعاصير في الجنوب وعواصف ثلجية على السهول الوسطى.

وفي نيو أورليانز، اضطرت الرياح العاصفة السكان إلى إجراء تغييرات على مهرجان "ماردي جرا"

وقد تكون ظروف الطقس المقلقة المتوقعة اليوم الثلاثاء أحد أكبر الاختبارات بالنسبة إلى خدمة الطقس الوطنية بعد فصل مئات من خبراء الأرصاد الأسبوع الامضي في إطار خطوات الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم الحكومة الاتحادية.

وقال موظفون سابقون إن فصل خبراء الأرصاد الجوية الذين يصدرون تقارير محلية مهمة في شتى أنحاء البلاد قد يعرض الأرواح للخطر.

وهبت العواصف التي اجتاحت تكساس وأوكلاهوما صباح اليوم مصحوبة برياح وأمطار وتسببت في قبل مقطورات الجرارات وإحداث أضرار بأسقف مبان. وتزايدت حالات انقطاع الكهرباء صباح اليوم في أعقاب العاصفة، حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 400 ألف عميل في تكساس و 25 ألف عميل في أوكلاهوما، وفقا لموقع "باور أوتيدج دوت يو إس".

كانت عدة ولايات أمريكية قد تعرضت لثلاثة اعاصير قوية هى ميلتون وبيريل وهيلين العام الماضي اسفرت عن دمار هائل وانقطاعات في الكهرباء وعشرات القتلى والمصابين.