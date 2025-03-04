قالت الفنانة رنا سماحة، إنها تنازلت عن كل حقوقها مقابل الانفصال عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، لكنها لا يمكن أن تتنازل عن حقوق ابنهما.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أوضة ضلمة» عبر شاشة «هي»، أنها لم يكن لديها أمل بالعودة لزوجها لأنها لم تكن لديها رغبة في ذلك من الأساس.

وأوضحت أن محاولاته للعودة إليها لم ترق إلى الشكل الذي تستحقه، مؤكدة أنه لا يوجد أي تواصل مع أهله بعد الانفصال بينهما.

ونوهت أنها هي التي تطلب منه أن يرى ابنهما، مشيرة إلى صُدمت بأن طليقها أقام دعوى رؤية وقت أن كان ابنهما رفقته.



وفي مطلع يناير الماضي، أعلنت الفنانة رنا سماحة طلاقها رسميا من زوجها الملحن سامر أبو طالب .

وآنذاك، قالت رنا: «اللهم لك الحمد.. تم الانفصال رسميا بينى وبين أبو ابنى متمنية له التوفيق فى حياته القادمة».