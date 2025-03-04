رئيس وزراء فلسطين: الاستعانة بمصر والأردن لإعادة تأهيل الشرطة الفلسطينية في غزة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن سيتم الاستعانة بمصر والأردن لإعادة تأهيل الشرطة الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية بالعاصمة الإدارية، مساء الثلاثاء، أن الغرض من ذلك هو تمكين عناصر الشرطة من تقديم الخدمة بالنحو الأكمل.

وأوضح أن عملية إعادة الإعمار ستكون مسئولية هيئة مستقلة، سيتم إنشاؤها من قِبل الحكومة الفلسطينية بدعم من مؤسسات دولية، وسيتم تشكيل مجلس إدارة مستقل خاص بها، ومجلس إشرافي دولي.

ونوه بأن كل الأموال المخصصة لذلك ستذهب إلى صندوق ائتماني دولي، سيكون على الأغلب في البنك الدولي، وستُجرى له ترتيبات خاصة لضمان تحقيق شفافية لهذا الأمر.

ونوه بأن عملية إعادة الإعمار ستكون لها منظومة حوكمة للسيطرة عليها، مؤكدا أن توفير الأموال اللازمة ذلك يِشكل تحديًا كبيرًا، لكن هناك اهتمامًا بالمساهمة في هذا الأمر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن اعتماد القمة العربية خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة ومشروع البيان الختامي للقمة العربية.

وعقدت القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.

وبحثت القمة تولي دولة فلسطين مسئولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.