ترامب: اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا لا تزال ممكنة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن اتفاقية المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا "لا تزال ممكنة"، وإن هذه الاتفاقية ستكون "رائعة" للولايات المتحدة.

وأعرب ترامب، في تصريحات خلال حفل بالبيت الأبيض، عن اعتقاده في أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "يجب أن يكون أكثر امتنانًا لأن الولايات المتحدة وقفت إلى جانب أوكرانيا في السراء والضراء"، حسب وكالة الأناضول.

وقال ترامب: "الولايات المتحدة أنفقت 350 مليار دولار على أوكرانيا،.. اتفاقية المعادن الأرضية النادرة مع هذا البلد ستكون مهمة للغاية مقابل ذلك المبلغ".

ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الاتفاقية قد ماتت أم لا تزال قابلة للإنقاذ، أجاب ترامب: "لا، لا أعتقد ذلك. في رأيي، هذه اتفاقية رائعة بالنسبة لنا".

وأوضح ترامب أنه سيعلن آخر التطورات في هذا الموضوع خلال خطاب سيلقيه أمام الكونجرس الأمريكي مساء الثلاثاء.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة أنفقت على أوكرانيا أكثر مما أنفقت أوروبا، معتبرًا أن البلدان الأوروبية، يجب أن تنفق أكثر، بسبب قربها من أوكرانيا.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إدارته ستعلق المساعدات الدفاعية لأوكرانيا، قال ترامب: "لم نتحدث عن هذا بعد. سنرى ما سيحدث".

وأوضح ترامب، أن أي إجابة يقدمها الآن يمكن أن تتغير في وقت قريب لأنهم يمرون بمرحلة "ديناميكية ومتغيرة للغاية".

كان اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الجمعة الماضية في البيت الأبيض، شهد أجواءً متوترة، حيث دخل الزعيمان في نقاش حاد أمام الكاميرات.

وبعد الجدل، تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك، وغادر زيلينسكي، البيت الأبيض، دون التوقيع على اتفاق بشأن العناصر الأرضية النادرة، التي يطالب ترامب بالحصول عليها لقاء ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لأوكرانيا خلال الحرب مع روسيا.