محمود البنا حكما لمواجهة إنبي والزمالك في الدوري

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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا، حكما لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري.

ويستضيف إنبي، فريق الزمالك غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويعاون محمود البنا في مباراة الزمالك وإنبي، الثنائي نور سعيد ومصطفى حسين، فيما تم اختيار هشام القاضي خكما رابعا و محمود عاشور حكما للفار و عاطف حسين مساعدا.

فيما أسندت لجنة الحكام مباراة زد والإسماعيلي للحكم أحمد الغندور، ويعاونهأحمد نوفل وماجد المليجي ومحمود دسوقي حكما رابعا

وتم اختيار أحمد حمدي حكما لمباراة الاتحاد وسموحة ، على ان يعاونه الثنائي سمير جمال وكريم السعيد، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع محمود منصور.