تنظيم إفطار جماعي لذوي الهمم من طلاب مدرسة 23 يوليو الفكرية في مطروح

نظمت مديرية التربية والتعليم بمطروح، حفل إفطار جماعي لطلاب مدرسة 23 يوليو الفكرية بحي الزهور شرق مدينة مرسى مطروح، بإشراف إدارة التربية الخاصة بالتعاون مع إدارة المدرسة، وبالتنسيق المتميز مع إحدى منظمات المجتمع المدني.

وجاء ذلك بحضور نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة دار السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأنور، مدير عام التعليم العام، ومحمد العبد، مدير عام الشئون التنفيذية، وشريف طه، مدير إدارة التربية الخاصة.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إن المنظومة التعليمية تولي كل اهتمام ورعاية لأبنائها من ذوي الهمم؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، ووفق توجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية.