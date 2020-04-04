قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن اغنيته «احفظ بلدنا يا رب»، قديمة، ولكن أُنتج فيديو كليب جديد لها، بما يتناسب مع الحالة التي تمر بها البلاد الآن، جراء أزمة كورونا.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، أن الإجراءات التي اتخذتها النقابة قبل أزمة كورونا، بسبب كلمات بعض أغاني المهرجانات وليس الموسيقى الخاصة بها، متابعًا: «غنوة بنت الجيران جميلة وعاجباني وناجحة، ولكن ماكنش لازم أقول اللفظين اللي فيهم اسفاف، عندنا مطربين شعبيين كتير جدا مابنسمعش منهم كلام يعلم ولادنا حاجات مش حلوة».

واستطرد: «حفيدتي مليكة جاية تسألني يعني إيه حشيش»، متابعًا: «بعض مطربي المهرجانات لازم يتحبسوا مش يتمنعوا».

وتابع أنه فخور بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على مواطنيها، معلقًا: «الناس برة حاسة بمدى المجهود اللي بيتم في مصر».

واستنكر من استمرار فتح بعض الأسواق، والاستهوان بأزمة كورونا، مناشدًا الشعب المصري بأخذ الموضوع بطريقة أكثر جدية، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنتهجها الدولة.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات، ووجه القرار إلى كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات.