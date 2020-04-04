وزيرة الأسرة الألمانية: تزايد العنف المنزلي في المدن بسبب قيود كورونا

ذكرت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي، أنها ترى خطر تزايد العنف المنزلي على خلفية أزمة جائحة كورونا في المدن على وجه الخصوص، مقارنة بالمناطق الريفية.

وقالت جيفي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "نتلقى تقييمات مختلفة عن الوضع من الولايات. هناك تفاوت ملحوظ بين الوضع في المدن والمناطق الريفية".

وأشارت الوزيرة إلى أن المناطق الريفية، حيث تتوفر إمكانيات أكبر للخروج من المنزل، وحيث يعيش الناس في مساحات أوسع مقارنة بالمدينة، لا يرتفع فيها احتمال العنف المنزلي، قائلة: "لم نسمع هناك عن تزايد في أعداد حالات العنف المنزلي".

وفي المقابل، ذكرت الوزيرة أنها تلقت من برلين تقريرا الأسبوع الماضي يفيد بزيادة البلاغات بسبب العنف المنزلي بنسبة 10%.

ومنذ ثلاثة أسابيع، أغلقت معظم الولايات الألمانية المدراس ودور الحضانة في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تفرض السلطات الألمانية قيودا موسعة على الحياة العامة، وبسبب هذا الوضع تتوقع السلطات تزايدا ملحوظا في جرائم العنف المنزلي.

وقالت الوزيرة في تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة "دي تسايت" الألمانية إن خط الإغاثة المخصص لتلقي الاستغاثات بسبب العنف المنزلي سجل ارتفاعا في الاستغاثات بنسبة تزيد عن 20 في المئة، مضيفة: "هناك ارتفاع في الاستغاثات سواء من الأطفال أو الآباء".