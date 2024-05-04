تقرير: استهتار الحكومة الإسرائيلية بحياة أسراها في غزة ينذر بفقدانها الدعم الشعبي من اليمينيين

تزداد التوترات بين الحكومة الإسرائيلية وعائلات الأسرى، حيث تتجه الحكومة نحو استخدام التهديدات والضغوطات لكبح مطالب الأهالي بصفقات التبادل. هذا ما أفادت به تقارير منشورة في صحيفة إسرائيلية حول تعنت السلطات المحتلة في التعامل مع هذه القضية الحساسة.



وذكرت "جيروزاليم بوست" أن رونين تسور، مدير مجموعة أهالي الأسرى والمفقودين، تلقى تهديدات بالعزل عن الإدارة في حال استمراره في المطالبة بصفقات التبادل.

وفي سياق متصل، أفادت الصحيفة بتصريحات لجاكي ليفي، المقرب من عائلات الأسرى، قال فيها إن الحكومة تهدد المتظاهرين بحذف أسماء ذويهم من قوائم التبادل المستقبلية، ما أثار موجة من الخوف بين الأهالي.



وفي سياق متصل، أشار تسور إلى أن الحكومة تعامل مع مجموعة أهالي الأسرى كحركة سياسية تهدف للنيل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأبدى وزير المستوطنات الإسرائيلي، أوريد ستراك، استياءه من محاولة تسوية وضع ٣٣ أسيرًا مقابل هدوء الحدود مع قطاع غزة.

وختم تمار بيري، مدير تحرير الصحيفة، بتحذير من أن استهتار الحكومة الإسرائيلية بأسراها ينذر بفقدان الدعم الشعبي من اليمينيين الإسرائيليين، ويعكس عدم اكتراثها بحياة مواطنيها، مما يُلقي بظلال سلبية على الصورة الدولية لإسرائيل.