قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك انخفاضات ملموسة في أسعار الأجهزة لكن بنسبة متباينة من مصنع لآخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الخميس، أن الانخفاضات تشمل الثلاجات والشاشات والغسالات والديب فريزر وغيره.

وفيما أبلغه شريف عامر، بأن هناك ارتفاعات حدثت مؤخرا في أسعار الشاشات، من أنواع يتداولها المصريون في السوق بكثرة، ردّ هلال قائلا إن هذه معلومة جديدة بالنسبة له.

وأوضح أن هناك بعض الشركات تقدم منتجاتها لبعض السلاسل والمتاجر الكبيرة بتخفيض معين، في حين لا تكون نسبة التخفيض هذه متاحة في المحال الأخرى.

ولفت إلى أن هذا الأمر يمثل مخالفة للقانون لأنه لا يساوي بين كل التجار.



